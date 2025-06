WWE | Che fine ha fatto Ludwig Kaiser?

WWE, mette in evidenza quanto sia importante la presenza dei suoi talenti più promettenti. Ludwig Kaiser, una delle pedine di punta di Gunther, è misteriosamente scomparso dai radar da Wrestlemania 41, alimentando sospetti tra i fan. La sua assenza non è solo un vuoto nello schermo, ma potrebbe segnare un cambiamento di rotta per il suo futuro nel roster. E ora, mentre il suo leader, tornato...

L'ultima volta che l'abbiamo visto è stato nella Andre The Giant Memorial Battle Royal, nell'ultimo Smackdown prima di Wrestlemania 41. Da quel giorno però Ludwig Kaiser è sparito dai radar, nemmeno menzionato nella programmazione della WWE. E i fan hanno iniziato a temere perfino un licenziamento silenzioso per la spalla di Gunther, che non ha più preso parte nemmeno a segmenti nel backstage in questi mesi. E ora, mentre il suo leader, tornato campione del mondo, si prepara ad affrontare Goldberg, emergono alcuni dettagli sulla sua assenza. Ancora sotto contratto, ma senza idee. Come riportato da Wrestlevotes tramite Sportskeeda Binge, infatti, Kaiser sarebbe ancora sotto contratto e inserito nella lista dei wrestler attivi nel roster, ma semplicemente non ci sarebbero piani creativi per lui.