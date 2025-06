WWE | Blake Monroe firma con NXT ma viene attaccata dalle Fatal Influence

Un nuovo volto si affaccia sulla scena WWE: Blake Monroe, ex campionessa AEW, debutta ufficialmente nel roster NXT con un ingresso energico e coinvolgente. Tuttavia, la sua prima apparizione è stata segnata da un attacco inaspettato da parte delle Fatal Influence, pronte a mettere alla prova la sua determinazione. La serata ha lasciato il pubblico col fiato sospeso, lasciando intuire che questa rivalità sarà solo l’inizio di una nuova, avvincente avventura.

L’ex campionessa AEW debutta ufficialmente nella WWE con il suo nuovo nome. Blake Monroe ha firmato il suo contratto con NXT durante l’episodio di martedì sera, ma la celebrazione si è trasformata rapidamente in un attacco brutale da parte delle Fatal Influence, che non hanno gradito l’arrivo della nuova arrivata. La firma del contratto e le prime parole in WWE. La serata ha visto Blake Monroe fare il suo ingresso con la nuova musica d’entrata WWE, presentandosi al pubblico del Performance Center di Orlando. Durante il suo promo, la ex campionessa AEW ha parlato di come abbia sempre sognato di confrontarsi con i talenti del roster femminile di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Blake Monroe firma con NXT ma viene attaccata dalle Fatal Influence

In questa notizia si parla di: blake - monroe - firma - viene

Firma di Blake Monroe, qualifiche per #WWEEvolution e molto altro a #WWENXT #TSOW // #TSOS Vai su X

WWE: Blake Monroe firma con NXT ma viene attaccata dalle Fatal Influence; WWE | Mariah May svela il suo nuovo nome annunciata la firma del contratto NXT; WWE: Mariah May svela il suo nuovo nome, annunciata la firma del contratto NXT.

Mariah May debutta come 'Blake Monroe' nella WWE - In futuro, si prevede che il percorso di carriera di Blake Monroe in WWE la porterà a una grande rivalità contro la campionessa di NXT Women, Jacy Jayne. Riporta worldwrestling.it