WWE | Addio alle tre ore? SmackDown potrebbe cambiare di nuovo format

Il mondo del wrestling è in fermento: dopo mesi di attesa, si vocifera che Friday Night SmackDown possa tornare al suo classico formato di due ore. La notizia, anticipata da Bryan Alvarez durante Wrestling Observer Live, ha acceso l’entusiasmo dei fan, desiderosi di ritrovare lo spettacolo che ha fatto innamorare milioni di appassionati. Ma quando avverrà questa trasformazione? Restate sintonizzati, perché il grande cambio potrebbe essere dietro l’angolo.

Friday Night SmackDown è stato esteso a tre ore all’inizio di quest’anno, e da allora i fan si chiedono quando tornerà al suo format originale di due ore. Mentre continuano le speculazioni sul futuro dello show, sembra che ci sia finalmente una possibile data per questo cambiamento. Durante Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez ha parlato di quando SmackDown potrebbe tornare a durare due ore. Ha raccontato di aver ricevuto un articolo di Variety, pubblicato il 4 giugno, che secondo lui è stato come un regalo di compleanno in ritardo: “Ieri mi hanno mandato un articolo di Variety. Ora, è vero che è del 4 giugno, quindi è passato un po’ di tempo — e i piani potrebbero cambiare — ma per me è stato come un regalo di compleanno in ritardo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Addio alle tre ore? SmackDown potrebbe cambiare di nuovo format

