WTA Nottingham 2025 risultati 18 giugno | Rebecca Sramkova elimina Yulia Putintseva bene Noskova e Fernandez

Gli ottavi di finale degli Nottingham Open 2025 sono stati emozionanti, con sorprese e vittorie che accendono l’entusiasmo nel mondo del tennis femminile. La slovacca Rebecca Šramková ha eliminato la numero 4 del tabellone, Yulia Putintseva, aprendo le porte ai quarti di finale. La competizione, ormai senza azzurre nel singolare principale, promette spettacolo. Chi si contenderà il titolo sulla storica erba britannica? Restate con noi per scoprirlo!

Iniziano gli ottavi di finale dei Nottingham Open 2025 di tennis, torneo combined per quanto concerne il settore femminile di categoria WTA 250, in corso sull’ erba outdoor della città britannica, ormai privi di azzurre nel tabellone principale di singolare. La slovacca Rebecca Šramková piega in tre set la kazaka Yulia Putintseva, numero 4 del tabellone, eliminata con lo score di 6-1 4-6 6-4, e nei quarti di finale affronterà la ceca Linda Nosková, testa di serie numero 7, che supera la wild card britannica Francesca Jones, battuta con il punteggio di 6-1 6-3. La numero 5 del seeding, la canadese Leylah Fernandez, regola la lucky loser spagnola Cristina Buc?a, sconfitta con lo score di 6-3 6-4, e nel prossimo turno se la vedrà con l’ucraina Dayana Yastremska, che elimina la qualificata croata Antonia Ruži?, battuta con il punteggio di 6-2 2-6 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Nottingham 2025, risultati 18 giugno: Rebecca Sramkova elimina Yulia Putintseva, bene Noskova e Fernandez

In questa notizia si parla di: nottingham - rebecca - yulia - putintseva

Tennis Tracker: Paolini ko a Berlino, Zverev avanti a Halle, bloccato lo stalker di Raducanu; WTA Nottingham 2025, risultati 18 giugno: Rebecca Sramkova elimina Yulia Putintseva, bene Noskova e Fernandez; ATP 500 Halle, Queen’ s, WTA 500 Berlino e WTA 250 Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Bolelli e Vavassori volano in semifinale ad Halle: superata la coppia Lammons/Withrow con un grande match.

Nottingham Open 2025 Day 3: Women's singles predictions ft. Leylah Fernandez vs Cristina Bucsa, Linda Noskova vs Francesca Jones - The top players on tour are in action at the Nottingham Open this week. sportskeeda.com scrive

Bufera Putintseva, il bruttissimo gesto contro una raccattapalle agli Us Open - Si è interrotta al terzo turno l'avventura agli US Open di Yulia Putintseva, sconfitta da Jasmine Paolini con il punteggio di 6- Come scrive corrieredellosport.it