Wta Berlino Paolini eliminata all’esordio da Jabeur

Esordio amaro per Jasmine Paolini, unica azzurra in gara nel ' Berlin Tennis Open ' (WTA 500 – montepremi 925.661 euro) di scena sull'erba del Lawn-Tennis-Turnier-Club "Rot-Weiss" di Berlino. La 29enne di Bagni di Lucca, n.5 del ranking e quarta favorita del seeding, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha perso contro la tunisin a Ons Jabeur, n.61 WTA, vincitrice di questo torneo nel 2022 e due volte finalista a Wimbledon (2022 e 2023), ripescata in tabellone come lucky loser, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-1, 6-3.