WTA Berlino 2025 risultati 18 giugno | Paula Badosa ai quarti Aryna Sabalenka fermata dall’oscurità

Il torneo WTA Berlin 2025 entra nel vivo con emozionanti sorprese e risultati sorprendenti. La giornata del 18 giugno ha visto la qualificazione di Paula Badosa ai quarti, mentre l’oscurità ha fermato il cammino di Aryna Sabalenka. L’unica italiana in gara, Jasmine Paolini, è uscita all’esordio, lasciando spazio a nuove sfide sul verde dell’erba tedesca. La competizione si infiamma, promettendo ancora grandi emozioni fino alla conclusione.

Si apre il secondo turno dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500, in corso sull’ erba outdoor della capitale tedesca: giornata amara per i colori azzurri, dato che l’unica italiana in tabellone in singolare, Jasmine Paolini, viene eliminata all’esordio. L’azzurra, testa di serie numero 4, che aveva usufruito di un bye al primo turno, cede alla lucky loser tunisina Ons Jabeur, la quale si impone con lo score di 6-1 6-3. Viene sospeso per oscurità il match tra la bielorussa Aryna Sabalenka, e la qualificata elvetica Rebeka Masarova, interrotto al termine del primo set, vinto col punteggio di 6-2 dalla numero 1 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it