WTA Berlino 2025 risultati 18 giugno | Badova ai quarti Sabalenka fermata dall’oscurità

L’atmosfera alle Berlin Tennis Open 2025 si fa sempre più intensa, con sorprese e colpi di scena che tengono gli appassionati con il fiato sospeso. Mentre Badova si qualifica per i quarti, la giornata si tinge di amarezza per l’Italia, con l’eliminazione precoce di Jasmine Paolini. La competizione continua a regalare emozioni, evidenziando il talento e la determinazione delle giocatrici in campo. Viene…

Si apre il secondo turno dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500, in corso sull’ erba outdoor della capitale tedesca: giornata amara per i colori azzurri, dato che l’unica italiana in tabellone in singolare, Jasmine Paolini, viene eliminata all’esordio. L’azzurra, testa di serie numero 4, che aveva usufruito di un bye al primo turno, cede alla lucky loser tunisina Ons Jabeur, la quale si impone con lo score di 6-1 6-3. Viene sospeso per oscurità il match tra la bielorussa Aryna Sabalenka, e la qualificata elvetica Rebeka Masarova, interrotto al termine del primo set, vinto col punteggio di 6-2 dalla numero 1 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Berlino 2025, risultati 18 giugno: Badova ai quarti, Sabalenka fermata dall’oscurità

