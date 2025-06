World of Warcraft | The War Within l’Eredità di Arathor è ora disponibile

Immergiti nelle profondità di World of Warcraft con l'ultimo aggiornamento "The War Within – Eredità di Arathor". Segui Faerin Lothar nell’avventura che svela misteri e retaggi antichi delle terre di Arathi, portando l’epopea a nuove vette. Con nuove funzionalità ed eventi, questa patch promette un’esperienza ancora più coinvolgente. Sei pronto a scoprire cosa si cela nel cuore di Azeroth? La tua avventura inizia ora.

Faerin Lothar risponde al richiamo della sua curiosità avventurandosi fuori dalle terre sotterranee dei Precipizi Sacri e scoprendo il suo retaggio di Arathi nell’ultimo aggiornamento ai contenuti World of Warcraft: The War Within, Eredità di Arathor (11.1.7). L’aggiornamento è ora disponibile. Questo aggiornamento include una serie di funzionalità ed eventi, tra cui: Nuovo modificatore per le Scorribande: Sovraccaricato Rendete più ardua la sfida con un nuovo modificatore specifico per le Scorribande, Sovraccaricato, per affrontare potenti costrutti dei Titani e guadagnare fantastiche ricompense. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - World of Warcraft: The War Within, l’Eredità di Arathor è ora disponibile

Trova il Ramingo della Sapienza Cho a Roccavento, Orgrimmar o Dornogal per rivivere momenti leggendari di Azeroth nell'aggiornamento dei contenuti Eredità di Arathor, in arrivo la prossima settimana su #TheWarWithin. Per tutti i dettagli: Vai su X

