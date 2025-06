Wonder Woman punta a un nuovo film i fumetti preferiti di James Gunn anticipano la prossima avventura dell’eroina

Wonder Woman si prepara a conquistare nuovamente il grande schermo, e i fumetti preferiti di James Gunn offrono un assaggio di ciò che ci aspetta. Con l'annuncio ufficiale della DC di un nuovo film dedicato all'eroina, l'attesa cresce tra i fan desiderosi di scoprire le fonti d'ispirazione di Gunn. I social media del regista sono un vero scrigno di indizi, alimentando le speculazioni e creando un'anticipazione irresistibile. Ma da quali storie trarrà vita questa nuova avventura?

Con James Gunn che ha annunciato ufficialmente che la DC sta portando avanti il progetto di un film su Wonder Woman, la domanda che tutti i fan si stanno ponendo è da dove trarrà ispirazione. Fortunatamente, i social media di Gunn sono una miniera di indizi creativi che offrono un’anteprima allettante dei fumetti che potrebbero ispirare il film in uscita. Gunn non si è tirato indietro quando si è trattato di rivelare le sue fonti di ispirazione per i suoi prossimi film su Superman e Supergirl, citando fumetti come All-Star Superman di Grant Morrison e Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King come due delle opere che hanno ispirato i rispettivi progetti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

