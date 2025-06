Withings annuncia Withings Intelligence disponibile in beta per gli abbonati Withings+

Scopri Withings Intelligence, la rivoluzionaria suite di funzioni IA integrata nell'abbonamento Withings+ che trasforma i dati sulla salute in informazioni chiare e utili. Attualmente disponibile in beta per gli abbonati, questa innovazione promette di semplificare il monitoraggio della salute quotidiana, offrendo dettagli approfonditi e personalizzati. Con Withings Intelligence, il futuro del benessere è a portata di clic, rendendo più facile prendersi cura di sé stessi ogni giorno.

Withings Intelligence è la nuova suite di funzioni IA integrata nell'abbonamento Withings+ per rendere più comprensibili i dati della salute.

