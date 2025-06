Wimbledon 2025 assegnate le wild-card | c’è Kvitova grande scelta britannica Boisson delusa

Wimbledon 2025 si avvicina e le assegnazioni delle wild card stanno scatenando grandi discussioni. Tra le scelte più chiacchierate, la decisione di privilegiare le aspiranti britanniche ha fatto discutere, lasciando alcuni outsider come Boisson delusi e determinati a conquistarsi un posto nel torneo. Mentre la speranza di Lis Boisson di entrare direttamente nel main draw si affievolisce, il percorso per le qualificazioni si fa ancora più fondamentale per il suo sogno di partecipare al terzo Slam della stagione.

Lois Boisson è stata la grande rivelazione del Roland Garros, dove da numero 361 del mondo si è spinta fino alle semifinali sfruttando al meglio la wild card concessale dagli organizzatori e issandosi fino al 67mo posto del ranking WTA. La tennista francese sperava di ricevere un invito anche per Wimbledon, ma la chiamata non è arrivata e così dovrà disputare le qualificazioni per cercare di partecipare al terzo Slam della stagione, in programma dal 30 giugno al 13 luglio. Nella giornata odierna sono state annunciate le wild card per i Championships. Sul fronte femminile spicca la ceca Petra Kvitova, due volte campionessa del torneo e unica giocatrice non britannica a cui l’All England Lawn Tennis Club ha riconosciuto l’accesso al tabellone principale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, assegnate le wild-card: c’è Kvitova, grande scelta britannica. Boisson delusa

