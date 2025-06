Wesley torna di moda Gasperini approva | fascia destra senza un padrone

Sempre più evidente è la necessità della Roma di intervenire con saggezza nel mercato, soprattutto sulla fascia destra, ormai senza un padrone. Con Gasperini che approva questa rivoluzione e molteplici ipotesi sull’attacco, il club deve muoversi con logica e intelligenza per costruire una squadra competitiva in chiave Champions. La sfida è grande, ma con scelte oculate, i giallorossi possono tornare a brillare.

Che la Roma debba muoversi con logica, parsimonia ed intelligenza in questa sessione di mercato è ormai chiaro a tutti, e non sarà un'impresa semplice considerando le tante cose che ci sono da fare per consegnare a Gasperini una squadra da Champions League. Tante ipotesi per l'attacco, l'ultima porta a Callum Hudson-Odoi, così come per una difesa che ha perso elementi per strada, senza dimenticare una fascia destra rimasta senza padrone. Saelemaekers difficilmente tornerà alla base, visti i costi alti e la volontà del Milan di trattenerlo, Celik agirà da braccetto nel caso rimanga nella capitale, Rensch e Abdulhamid non danno garanzie da titolari in quel ruolo e Soulé andrà necessariamente riportato davanti.