Weekend a Roma 5 eventi da non perdere il 21 e il 22 Giugno

Se sei a Roma nel weekend del 21 e 22 giugno 2025, preparati a vivere un'esperienza indimenticabile tra musica, arte e tradizione. La città eterna si anima con eventi imperdibili, perfetti per scoprire il suo fascino unico sotto il sole estivo. Dalla Festa della Musica alle celebrazioni culturali, c’è davvero qualcosa per tutti: lasciati ispirare e rendi speciale il tuo weekend romano!

E’ iniziata ufficialmente l’estate e con la bella stagione sono tanti gli eventi da non perdere in quel di Roma, una delle città più cool d’Italia dove storia, cultura e tradizione si fondono in una cosa sola. Oggi vi proponiamo una serie di appuntamenti per il weekend del 21 e 22 giugno 2025. Weekend a Roma 21 e 22 giugno 2025: cosa fare. Il weekend a Roma si apre con la Festa della Musica il 21 giugno. L’appuntamento è previsto anche in altre città italiane ed europee. Si susseguiranno concerti gratuiti, esibizioni nei parchi, musei, cortili e stazioni, coinvolgendo musicisti professionisti, amatoriali e studenti. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: roma - giugno - eventi - perdere

Big Mama live giovedì 12 giugno presso Apple via del Corso a Roma - Non perdere l'evento BigMama live giovedì 12 giugno presso l'Apple Store di Via del Corso a Roma, un esclusivo appuntamento del programma Today at Apple in collaborazione con Apple Music.

Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 giugno https://ift.tt/8Q9XlxS Vai su X

Hai una band, un coro o una scuola di musica? Non perdere l’occasione di esibirti alla Festa della Musica 2025! ? Hai tempo ° per partecipare. Scrivi a: eventi.mun03@comune.roma.it Le esibizioni si terranno il 21 giugno Vai su Facebook

Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 giugno; Cosa fare a Roma: mostre, eventi e appuntamenti da non perdere a Giugno; Cosa fare a Roma a giugno 2025: gli eventi imperdibili.

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere il 21 e il 22 Giugno - Ecco alcuni degli eventi pensati per grandi e piccoli da non perdere ... Scrive funweek.it

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere il 7 e l’8 giugno - Scopriamo alcuni degli appuntamenti da non perdere per grandi e piccoli ... Lo riporta msn.com