We Were Liars è basato su una storia vera? I Sinclair sono basati su una famiglia realmente esistita?

Se ti sei mai chiesto se "We Were Liars" sia basato su una storia vera, la risposta ti sorprenderà. La serie, disponibile su Prime Video, narra le avventure di Cadence Sinclair e i misteri della sua famiglia, i Sinclair, ispirati a una famiglia reale realmente esistita. Ma quanto c’è di vero dietro questa affascinante vicenda? Scopriamolo insieme, perché dietro ogni grande storia si nasconde un’ombra di realtà.

We Were Liars di Prime Video è la storia di una diciassettenne di nome Cadence Sinclair alla ricerca dei ricordi perduti dell’anno appena trascorso. Il mistero ruota attorno ai ricchi Sinclair, durante la loro vacanza estiva annuale sulla loro isola privata al largo della costa del Massachusetts. Mentre la famiglia appare unita e perfetta davanti alle telecamere, sotto si celano oscuri segreti e avidità, e ogni adulto gioca i propri giochi. Le Liars – Cadence, Mirren, Johnny Sinclair e Gat Patil – hanno trascorso ogni estate su quest’isola, promettendosi di non lasciare mai che le cose cambino. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

