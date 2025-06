Washington sta staccando la spina agli aiuti militari per Zelensky

In un cambio di rotta che scuote gli equilibri geopolitici, Washington sembra decidere di staccare la spina agli aiuti militari per Zelensky. Al centro del dibattito, il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha rivelato una visione divergente tra l'amministrazione Trump e quella Biden sulla guerra in Ucraina. Ma cosa significa questo per il futuro del conflitto e per la stabilitĂ internazionale?

Quindi è ufficiale: Washington sta tagliando la spina agli aiuti militari all’Ucraina. Alle audizioni del Congresso di questa settimana, il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth ha confermato, secondo The Telegraph, che l’amministrazione Trump ha una “visione molto diversa” della guerra in Ucraina rispetto a quella di Joe Biden, e ha insistito sul fatto che . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Washington sta staccando la spina agli aiuti militari per Zelensky

