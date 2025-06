Warfare – Tempo di guerra la recensione | prima persona plurale al centro del conflitto

In "Warfare 8211 Tempo di Guerra", ci immergiamo nel cuore pulsante del conflitto, vivendo le memorie di chi lo ha affrontato. Questo film, unico nel suo genere, utilizza esclusivamente ricordi – un approccio che ci permette di esplorare il senso profondo della guerra e della realtà . Come nel miglior lavoro di Garland, ci troviamo a interrogare il valore delle immagini e la verità nascosta dietro di esse. Un viaggio intenso e riflessivo nel presente attraverso la lente del passato.

«This film uses only their memories» Pochi autori nel recente passato hanno provato a intercettare il contemporaneo come Alex Garland, cercandolo attraverso il linguaggio dei generi e le domande sul valore delle immagini per arrivare alla veritĂ , al reale. A un presente osservato da lontano, attraverso la lente di un tempo deformante e rivelatore. Se l’acclamato Civil War proiettava verso la distopia di un futuro imprecisato (ma, a guardarsi attorno, quanto realmente “futuro”?), Warfare torna indietro. Quelli raccontati sono ricordi, incubi vissuti in Iraq nel 2006  dall’ex Navy Seal Ray Mendoza, co-regista e sceneggiatore al fianco di Garland. 🔗 Leggi su Screenworld.it