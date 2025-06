Wanna Marchi ospite per la prima volta a Torino alla serata Lgbt+ | sui social divampa la polemica

Wanna Marchi, iconica figura della televisione italiana, ha sorpreso tutti annunciando il suo debutto a Torino per la serata LGBT del 4 luglio al parco del Valentino. La sua voce carica di entusiasmo ha acceso i social, scatenando un dibattito tra entusiasmo e polemiche. Un evento che promette di essere memorabile, ma che già divide l’opinione pubblica: cosa ci riserverà questa festa all’insegna della varietà e dell’arte?

"Salve a tutti. Sono Wanna Marchi. Allora avete letto bene vero? Il quattro luglio io sarò al parco del Valentino a Torino! Per fare una festa megagalattica. Bananamia". Wanna Marchi con la sua voce squillante e intensa sui suoi canali social ha annunciato in un video che venerdì 4 luglio sarĂ . 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Wanna Marchi ospite per la prima volta a Torino alla serata Lgbt+: sui social divampa la polemica

In questa notizia si parla di: wanna - marchi - torino - social

Wanna Marchi diventa cuoca itinerante: debutta al Mille di Bergamo - Wanna Marchi, l’ex regina delle televendite, intraprende una nuova avventura come cuoca itinerante. Il suo debutto è fissato per il 24 giugno al Mille di Bergamo, dove ha condiviso la notizia attraverso un video sui social, con la sua inconfondibile verve: “Salve a tutti.

Torino rimane roccaforte progressista, è la terza provincia d’Italia per affluenza al referendum, trainano le donne. Ma la mappa in chiaroscuro formata dai quartieri non cambia le sue sfumature: virtuosi il Centro, San Donato e San Paolo, lontane dalle urne Bar Vai su Facebook

Wanna Marchi ospite per la prima volta a Torino alla serata Lbgt+: sui social divampa la polemica; L’eterno ritorno di Wanna Marchi: questa volta si dà ai fornelli. Il nuovo format tra cucina e social; Wanna Marchi chef: la nuova vita ai fornelli, con inviti nei vari ristoranti della Lombardia (e non solo) - Il video.

Wanna Marchi ospite per la prima volta a Torino alla serata Lbgt+: sui social divampa la polemica - "Invitata in questo ospite leggero, nessuno l'ha mai proclamata icona gay", hanno precisato gli organizzatori di Bananamia ... Si legge su torinotoday.it

Denunciato da Wanna Marchi e Stefania Nobile per un commento sui social: “Pena scontata, basta calunnie” - Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile hanno querelato un utente per diffamazione aggravata in relazione ad un post social. Riporta msn.com