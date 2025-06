Walter Ricci in concerto all’Ex Base Nato special guest Sara Jane Morris e Peppe Lanzetta

Preparati a immergerti in una notte di emozioni e musica di alta qualità: Walter Ricci torna a incantare il pubblico dell’Ex Base Nato, accompagnato da due ospiti d’eccezione, Sara Jane Morris e Peppe Lanzetta. Dopo aver conquistato oltre 2.000 spettatori lo scorso anno, l’attesa cresce per questa serata unica all’insegna del jazz, che promette di lasciarti senza fiato e di rendere indimenticabile il tuo weekend. Non perdere questa occasione!

Walter Ricci torna in concerto all'Ex Base Nato per un live a ritmo di jazz con due ospiti speciali. Walter Ricci torna a suonare all'Ex Base Nato dopo aver trascinato oltre 2mila spettatori lo scorso anno per inaugurare il suo nuovo tour estivo. L'appuntamento è per sabato 5 luglio in via della Liberazione 115 a Bagnoli.

