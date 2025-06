Vuelle | Matt Rizzetta al comando mercato italiano in fermento

Vuelle, sotto la guida di Matt Rizzetta, si prepara a una nuova era nel mercato italiano, ora in fermento. La recente cessione delle quote alla società americana e l’ufficializzazione del nuovo Consiglio di Amministrazione segnano un punto di svolta. Rizzetta, al timone delle operazioni, promette una strategia energica e ambiziosa. Alessandro Dalla Salda, invece, non rientra più nel progetto partenopeo, che verrà ...

Potrebbe essere ad una svolta la questione dell’amministratore delegato voluto dal presidente Valli dopo la notizia arrivata da Napoli che ha sistemato il passaggio delle quote societarie alla nuova proprietà americana: nel comunicato ufficiale diramato ieri vengono specificate le cariche del nuovo Cda, con Matt Rizzetta che ha preso il comando delle operazioni. Alessandro Dalla Salda non rientra nel nuovo progetto partenopeo, che verrà presentato il 24 giugno a bordo di una nave da crociera, e se quello che gli ha prospettato Pesaro lo ha convinto potrebbero essere giorni cruciali per concludere l’accordo e diventare così il nuovo amministratore delegato della Vuelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle: Matt Rizzetta al comando, mercato italiano in fermento

In questa notizia si parla di: matt - rizzetta - comando - vuelle

Napoli Basket, ufficiale la cessione alla cordata americana rappresentata da Matt Rizzetta - È ufficiale il passaggio delle quote azionarie della Napoli Basket dalle famiglie Amoroso e Tavassi alla cordata internazionale guidata dall'imprenditore italoamericano Matt Rizzetta.

Vuelle: Matt Rizzetta al comando, mercato italiano in fermento.

Vuelle: Matt Rizzetta al comando, mercato italiano in fermento - Matt Rizzetta guida la Vuelle mentre il mercato italiano si agita: Monaldi a Verona, Esposito a Brindisi, Allen torna a Forlì. ilrestodelcarlino.it scrive

Napoli Basket, Rizzetta celebra la salvezza: “Merito di una società seria e soprattutto una tifoseria unica”. Novità in vista? - americano interessato all’acquisto delle quote del Napoli Basket, su Instagram commenta in una Stories la salvezza del club ottenuta ieri con la vittoria contro ... Lo riporta msn.com