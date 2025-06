Voucher approda nella splendida Villa Porticciolo di Rapallo

Se siete appassionati di storia, fascino e paesaggi mozzafiato, non potete perdere l’arrivo di "Voucher – Il Turismo in Onda" nella splendida Villa Porticciolo di Rapallo. Questa dimora storica, gestita con passione dal Gruppo Sangiovanni, apre le sue porte per svelare le meraviglie di una delle location più affascinanti della Liguria. Prepariamoci a scoprire un angolo di Paradiso che farà sognare ad ogni visita...

“Voucher – Il Turismo in Onda” approda nella splendida Villa Porticciolo di Rapallo!. Nella meravigliosa Liguria, “Voucher – Il Turismo in Onda” approda nella splendida Villa Porticciolo, dimora storica del Comune di Rapallo. “Voucher – Il Turismo in Onda” nella dimora storica nel Comune di Rapallo, Villa Porticciolo, che, da qualche anno, è gestita dal Gruppo Sangiovanni che si prefigge di far conoscere le meraviglie di una location, che farà sognare il mondo e che rappresenterà il luogo in cui vivere incantevoli serate suggestive, in grado di creare emozioni e momenti conviviali incantevoli. Anna Di Maria e Paky Arcella di Voucer con il Dott. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Voucher, approda nella splendida Villa Porticciolo di Rapallo

In questa notizia si parla di: voucher - villa - porticciolo - rapallo

Villa Porticciolo | Rapallo Vai su Facebook

Voucher – Il Turismo in Onda sbarca in Liguria.

Villa Porticciolo di Rapallo ospita una tappa di “Voucher – Il Turismo in onda” - – “Voucher – Il Turismo in Onda” approda nella splendida Villa Porticciolo, dimora storica del Comune di Rapallo, in Liguria, che, da qualche anno, è gestita dal Gruppo Sangiovanni che s ... Come scrive askanews.it

Rapallo, Villa Porticciolo accende l’estate con Smaila e grandi eventi tra musica, cucina e spettacolo - Cinque serate con Umberto e Rudy Smaila, menù stellati e performance artistiche nella cornice unica della terrazza sul mare di Rapallo ... Scrive telenord.it