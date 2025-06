Vortice in arrivo sull’Italia | attesi temporali intensi e grandine questa settimana!

Un vortice in arrivo sull'Italia sta portando una settimana all'insegna di temporali intensi e grandinate diffuse. Roma e molte altre regioni si preparano a fronteggiare fenomeni meteorologici estremi, mentre il clima si annuncia instabile e variabile fino al weekend. La situazione richiede attenzione e prudenza: scopriamo insieme cosa ci aspetta e come affrontare questa fase turbolenta.

Roma - Un vortice depressionario si posiziona sul Tirreno, portando piogge, temporali violenti e grandinate diffuse, con evoluzione instabile fino al weekend in molte regioni. Un profondo vortice si è stabilizzato sulla zona del basso Tirreno, determinando l’arrivo di una perturbazione che sta indebolendo l’anticiclone e favorendo fenomeni instabili su diverse regioni italiane. Questo è il fulcro delle condizioni meteo attuali, caratterizzate da acquazzoni, temporali forti, e grandine su molte aree, soprattutto al Centro–Sud. L’aggiornamento di oggi, registrato attorno alle 12:40, conferma la presenza di cella temporalesca con precipitazioni intense anche in Calabria, mentre nelle prime ore della mattina il vortice si muoveva tra l’alto Adriatico e l’Italia centrale, in graduale spostamento verso sud-est nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Vortice in arrivo sull’Italia: attesi temporali intensi e grandine questa settimana!

