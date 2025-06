Volpago del Montello iniziati i lavori per la nuova rete fognaria

verso un futuro più sostenibile e più vivibile per la comunità di Volpago del Montello. Con questa nuova infrastruttura, si rafforza l’impegno della città nel migliorare la qualità dell’ambiente e il benessere dei suoi cittadini. I lavori, che stanno procedendo con entusiasmo e precisione, sono destinati a trasformare il territorio, garantendo una rete fognaria all’avanguardia e un volto più sostenibile alla località.

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria in via Gasparini a Volpago del Montello. L'intervento si inserisce nel progetto di costruzione della pista ciclabile lungo la provinciale "Schiavonesca Marosticana", sul lato nord, e rappresenta un passo.

