volley la sir pronta ad abbracciare il suo pubblico

volley la Sir è pronta a conquistare il cuore di Perugia: domani sera, in un’atmosfera di festa e passione, i campioni scenderanno in piazza per condividere con i tifosi la gioia dei trionfi. Un’occasione imperdibile per vivere l’entusiasmo e celebrare insieme i successi di questa straordinaria stagione! Il pubblico non vede l’ora di abbracciare i protagonisti della squadra e scrivere insieme un’altra pagina indimenticabile di storia.

Fervono i preparativi in Piazza IV Novembre, nel cuore del centro storico di Perugia, dove domani sera, a partire dalle 20, i protagonisti della Sir Susa Vim Perugia saliranno sul palco per festeggiare con tutti i tifosi e con l'intera città i due trofei conquistati in questa stagione!

