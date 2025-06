Volley femminile l’Italia si distrae un set ma supera la Bulgaria senza eccessivi patemi

L’Italia del volley femminile regala ancora emozioni: dopo un primo set sottotono, le campionesse olimpiche si risollevano e conquistano con autorità la quinta vittoria consecutiva nella Nations League. La sfida contro la Bulgaria si conclude 3-1, consolidando il cammino verso la qualificazione alla Final Eight. Le azzurre dimostrano carattere e determinazione, confermando il loro ruolo di protagoniste indiscusse nel panorama internazionale. Ora, occhi puntati sui prossimi ostacoli da superare per mantenere alta la bandiera italiana nel volley femminile.

L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 (25-17; 23-25; 25-15; 25-15) e ha infilato la quinta vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile. Dopo le quattro affermazioni ottenute a Rio de Janeiro, le Campionesse Olimpiche hanno incominciato nel miglior modo possibile la trasferta a Hong Kong (Cina) e hanno firmato un altro successo fondamentale in ottica qualificazione alla Final Eight (passeranno il turno le prime sette della classifica e le padrone di casa degli atti conclusivi). Le azzurre si sono distratte nel secondo set, ma per il resto hanno dominato la partita in lungo e in largo, come dimostrano i parziali a senso unico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia si distrae un set, ma supera la Bulgaria senza eccessivi patemi

In questa notizia si parla di: volley - femminile - italia - bulgaria

Volley / US Pallavolo Senigallia in semifinale della C femminile - SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – L'US Pallavolo Senigallia festeggia il raggiungimento delle semifinali nella C femminile, dopo aver eliminato il Bottega.

, - Le azzurre sono sbarcate in #Cina per la week 2 La News https://www.federvolley.it/node/130893 18 giugno: Italia-Bulgaria ore 7.30 19 giugno: Italia- Thailandia ore 11 Vai su Facebook

NEW VIDEO! Guarda ora "MEGA RALLY" of Italy vs Bulgaria in VNL 2023 Rewind | Volleyball Nations League Vai su X

LIVE! Italia-Bulgaria: le Azzurre a caccia del pokerissimo in VNL; Volleyball Nations League 2025: l'Italia femminile apre la seconda settimana contro la Bulgaria; Pallavolo, Bulgaria-Italia: dove vedere la gara in diretta tv e streaming | Volleyball Nations League.

Italia sul velluto, 3-1 alla Bulgaria e quinta vittoria consecutiva - L'Italia infila il quinto successo consecutivo piegando la Bulgaria per 3- eurosport.it scrive

Diretta Italia Bulgaria/ Streaming video tv: seconda settimana a Hong Kong! (VNL 2025, oggi 18 giugno) - Diretta Italia Bulgaria streaming video tv: la VNL 2025 femminile riparte da Hong Kong per le azzurre, con un match decisamente abbordabile. Come scrive ilsussidiario.net