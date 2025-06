Volley Degradi | Pronte per le asiatiche giocano diversamente Nwakalor | Faticato con muro-difesa

L’Italia si conferma una potenza nel volley femminile, conquistando la quinta vittoria alla Nations League con un 3-1 sulla Bulgaria. Le campionesse olimpiche hanno mostrato carattere e determinazione, nonostante qualche distrazione nel secondo set. Ora si preparano al difficile trittico asiatico contro Thailandia, Giappone e Cina, sfide che richiederanno tutta la loro forza e strategia. La schiacciatrice...

L’Italia ha conquistato la quinta vittoria nella Nations League di volley femminile, sconfiggendo la Bulgaria per 3-1 nel confronto che ha aperto la trasferta di Hong Kong (Cina). Le Campionesse Olimpiche si sono distratte nel secondo set, ma per il resto hanno dominato il confronto disputato contro un avversario che poteva creare qualche grattacapo e si preparano per il trittico asiatico contro Thailandia, Giappone e Cina. La schiacciatrice Alice Degradi e la centrale Linda Nwakalor hanno analizzato l’incontro attraverso i canali federali. ALICE DEGRADI: “Non è stata una partita facile, anche se penso che il set perso sia stato giocato molto bene dalla Bulgaria. 🔗 Leggi su Oasport.it