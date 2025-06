Volley Club Cesena | stagione 2024-2025 chiusa a un soffio dai playoff

che ha rappresentato il vero motore di questa avventura sportiva. Nonostante le sfide, il Volley Club Cesena ha dimostrato carattere, determinazione e un grande spirito di squadra, lasciando un segno indelebile in questa stagione che, seppur conclusa a un soffio dai playoff, ci lascia tanti motivi di orgoglio e la voglia di ripartire più forti che mai.

Al termine della stagione 2024-2025, la squadra cesenate maschile del Volley Club, griffata Bcc Romagnolo, ha tracciato il bilancio del torneo di serie D, chiuso a un soffio dai playoff. "E’ stata una stagione intensa e difficile – ha commentato il coach Giovanni Rizzo –, partita in salita con un girone di andata dedicato all’ambientamento nella categoria. Ciò che è emerso sin dai primi allenamenti è la forte coesione all’interno del gruppo, anche nei momenti più complicati: nonostante i vari infortuni, tutti i ragazzi hanno sempre lavorato in palestra dando il massimo. Con il passare delle gare, ognuno ha avuto spazio e dimostrato di saper tenere il livello, che nel girone di ritorno si è notevolmente alzato, tanto da arrivare a giocarci l’accesso ai playoff fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley Club Cesena: stagione 2024-2025 chiusa a un soffio dai playoff

In questa notizia si parla di: stagione - volley - club - soffio

Volley Urbania trionfa: promozione in serie B2 dopo una stagione da sogno - Il Volley Urbania festeggia un trionfo straordinario: dopo una stagione da sogno, conquista la promozione in serie B2.

Complimenti di cuore per una stagione straordinaria a BCL Lucca, che ha mancato il sogno veramente per un soffio. In bocca al lupo da parte di tutti noi per un futuro ricco di soddisfazioni. Con sentiti ringraziamenti da parte nostra per tutta la collaborazione Vai su Facebook

Volley Club Cesena: stagione 2024-2025 chiusa a un soffio dai playoff; Il sogno del Belluno Volley svanisce a un soffio dal traguardo; Mondiale per Club, la Lube si ferma ai piedi del podio. La Finalina per il bronzo premia il Foolad Sirjan al tie break.

Un anno da incorniciare per la Pallavolo Chieti 1996: promozione in serie C e argento nazionale under 12 - Un traguardo giunto al termine di una stagione straordinaria dopo la grande delusione dello scorso anno, quando la promozione era sfumata per un soffio ... Secondo chietitoday.it

VBTV: una stagione da record per il volley italiano - Il successo internazionale del Mondiale per Club ... Da msn.com