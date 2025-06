Voli Milano-Ibiza | nuove rotte estive da Malpensa con Aeroitalia

Divertimento senza stress, con Aeroitalia che apre nuove rotte estive da Milano Malpensa per Ibiza. A partire dal 11 luglio, voli diretti e frequenti collegano Milano all’isola spagnola, offrendo un modo semplice e comodo per scappare verso spiagge assolate e notti indimenticabili. Preparati a vivere un'estate all'insegna del sole, del mare e della libertà: le tue vacanze sono più vicine di quanto pensi.

Milano, 18 giugno 2025 – La compagnia Aeroitalia vola ad Ibiza con nuove rotte. A partire da venerdì 11 luglio inaugura collegamenti diretti per l'isola spagnola da Roma Fiumicino e Milano Malpensa, con due frequenze settimanali per ciascuna rotta. I voli da Fiumicino opereranno ogni venerdì e lunedì mentre d a Milano Malpensa si partirà ogni martedì e sabato. "Rotte pensate per chi cerca una vacanza all'insegna del sole, del mare e della libertà, con tariffe competitive e orari ideali - sottolinea il vettore - Ibiza rappresenta il cuore dell'offerta internazionale Aeroitalia per la stagione estiva, all'interno di un network potenziato per soddisfare la domanda di traffico leisure nel picco stagionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Voli Milano-Ibiza: nuove rotte estive da Malpensa con Aeroitalia

In questa notizia si parla di: milano - rotte - malpensa - voli

EasyJet aumenta le rotte: Milano Malpensa con tre milioni di posti, ma è Linate a segnare la crescita più importante - EasyJet amplia il suo raggio d'azione dalla Lombardia, con un incremento di oltre 7 milioni di posti disponibili per l'inverno, segnando un +10% rispetto all'anno scorso.

Viaggiatori Decollano nuovi voli dall'italia! ? #Luxor da Malpensa, #Porto da Linate, #Bristol e #Manchester da Verona, #Strasburgo da Milano e Roma Vai su Facebook

Voli Milano-Ibiza: nuove rotte estive da Malpensa con Aeroitalia; L’estate di Aeroitalia fa rotta su Ibiza con voli da Milano Malpensa e Roma; La nuova guerra tra Israele e Iran sta provocando ritardi e cancellazioni al traffico aereo.

Per Aeroitalia nuove rotte estive per Ibiza - A partire da venerdì 11 luglio inaugura collegamenti diretti per l'isola spagnola da Roma Fiumicino e Milano Malpensa, con due frequenze settiman ... Riporta ansa.it

Aeroitalia lancia voli diretti da milano malpensa e roma fiumicino verso ibiza per l’estate 2025 - Aeroitalia lancia nuovi voli diretti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso Ibiza per l’estate 2025, ampliando le rotte verso le isole italiane e migliorando l’offerta turistica nazionale. Scrive gaeta.it