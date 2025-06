Volevo solo l' Al Hilal Ognuno sa quello che ha fatto | botta e risposta Inzaghi-Marotta

Il mondo del calcio è in fermento: mentre Simone Inzaghi si prepara a una nuova avventura con l’Al-Hilal, le polemiche non tardano ad arrivare. La sua decisione prima della finale di Champions ha acceso il dibattito, e oggi il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, risponde alle voci con fermezza. Un botta e risposta che promette di far parlare ancora a lungo gli appassionati di calcio.

Simone Inzaghi ha esternato la sua gioia per la nuova avventura con l'Al-Hilal ma a far discutere è stata la scelta prima della finale di Champions: ecco la risposta del presidente dell'Inter Beppe Marotta.

