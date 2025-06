Volano le esportazioni La nautica è trainante I dazi Usa fanno tremare

La ripresa delle esportazioni, in particolare nel settore nautico, sta dando fiato all’economia regionale, mentre i dazi USA mettono a rischio la ripresa. Nel 2024, la crescita toscana si è dimostrata fragile, frenata principalmente dal settore moda. Per il 2025, l’incertezza domina il panorama economico, segnando un nuovo spartiacque influito dalla pandemia, che ha profondamente modificato le dinamiche di mercato e le prospettive future.

Nel 2024, l’economia toscana è cresciuta debolmente. È quanto emerge dal rapporto annuale sulle economie regionali redatto dalla Banca d’Italia. A frenare la crescita, a livello comprensoriale, è stata in particolar modo la contrazione del settore della moda, uno dei comparti trainanti dell’economia regionale. Anche per il 2025, le prospettive sono caratterizzate da una forte incertezza. Uno spartiacque decisivo è stato dettato dalla pandemia: "La domanda estera ha rappresentato negli ultimi due decenni un elemento di traino dell’economia toscana – rileva la Banca d’Italia –, tradizionalmente caratterizzata da un peso più elevato della manifattura e del turismo internazionale rispetto alla media italiana; a partire dal periodo pandemico, tuttavia, il suo contributo non è stato più sufficiente a sostenere la crescita". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volano le esportazioni. La nautica è trainante. I dazi Usa fanno tremare

In questa notizia si parla di: volano - esportazioni - nautica - trainante

Volano le esportazioni. La nautica è trainante. I dazi Usa fanno tremare.

Volano le esportazioni. La nautica è trainante. I dazi Usa fanno tremare - È quanto emerge dal rapporto annuale sulle economie regionali redatto dalla Banca d’Italia. Da msn.com

Export in picchiata. Ma nautica e lapideo volano sempre più in alto - Un aumento delle vendite ha interessato anche la cantieristica nautica, con oltre 223 milioni di euro, per la consegna di nuovi natanti. lanazione.it scrive