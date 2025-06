Vogliamo chiarezza sull’ippodromo: un gruppo di cittadini, appassionati e semplici interessati, si è riunito per venerdì alle 20 all’ippodromo Martini in via Fonte Orsola. Questo incontro pacifico mira a sollevare il velo sul futuro di questa storica struttura sportiva. Con oltre 150 adesioni da tutta Italia, il passaparola cresce, dimostrando che il dibattito sull’ippodromo coinvolge molte più persone di quanto si pensi, segno di un reale interesse collettivo verso il patrimonio locale.

"Vogliamo chiarezza": con questo obiettivo un gruppo di cittadini, non solo appassionati di ippica, si è dato appuntamento per venerdì alle 20 all'ippodromo Martini in via Fonte Orsola, proprio per accendere i riflettori sul futuro dell'impianto sportivo. Una manifestazione pacifica e aperta, e il passaparola è iniziato con tanto di messaggi e gruppo WhatsApp dove in poco tempo hanno aderito oltre 150 persone anche da fuori regione, segno di quanto le corse al galoppo siano seguite a livello nazionale. "L'intento è di chiedere una spiegazione su ciò che è successo e sta succedendo – ha affermato la promotrice dell'iniziativa Alessia Liseri, che oltre ad avere la passione per l'ippica abita proprio vicino all'ippodromo –.