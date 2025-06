Voci clonate da malviventi | Il trucco per smascherarli | l’IA ancora lenta nelle risposte

L'avanzata dell'intelligenza artificiale rivoluziona il modo in cui i malviventi creano truffe sempre più sofisticate e credibili. Le voci clonate e i contenuti manipolati rendono difficile distinguere realtà e finzione, mettendo a dura prova la nostra fiducia e sicurezza. In questo scenario, è fondamentale conoscere i trucchi per smascherarli e proteggersi. Angelo Parente riflette su come affrontare questa nuova minaccia, sottolineando l'importanza di rimanere un passo avanti.

I truffatori utilizzeranno sempre di più l’ intelligenza artificiale per creare situazioni credibili ma pur sempre false. Si arriverà ad avere dubbi su cosa sia reale e cosa no. E già, in alcuni casi, è così. Basti solo pensare a video e foto diffusi ogni giorno sui social network. Si alza insomma l’asticella nella sfida ai malviventi mentre l’intelligenza artificiale prende sempre più piede. A riflettere sul fenomeno è Angelo Parente, direttore tecnico Cosc (Centro operativo sicurezza cibernetica) della Polizia Postale Lombardia. L’obiettivo dei truffatori non è difficile da immaginare, ed è far cadere sempre più persone nella loro trappola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Voci clonate da malviventi: "Il trucco per smascherarli: l’IA ancora lenta nelle risposte"

