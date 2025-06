Vittoria alle elezioni per due voti | il Consiglio di Stato conferma Grasso sindaco a Durazzano

Una vittoria sfiorata, ma inconfutabile: a Durazzano, Pasqualina Grasso si conferma sindaco grazie a un margine di appena due voti. Nonostante i ricorsi e le contestazioni, il Consiglio di Stato ha confermato l’esito elettorale, sancendo la legittimità della sua elezione. Una vicenda che dimostra come ogni voto possa fare la differenza e rafforza l’importanza della partecipazione democratica. La battaglia elettorale si conclude, ma il futuro del paese è ancora da scrivere.

Niente da fare neanche di fronte al Consiglio di Stato, Seconda sezione. La VII Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania aveva già messo la parola fine alla questione elezioni a Durazzano sancendo la vittoria di Pasqualina Grasso, difesa da Vincenzo Prisco e Antonio Sasso in questa nuova puntata, per due sole preferenze. I ricorrenti, Alessandro Buffolino, Luca De Lucia e Gino Vigliotti, sin dal primo minuto avevano sostenuto l'ipotesi di presunte irregolarità nello scrutinio, con la presenza voti "chiaramente segnalati" attribuiti alla lista di Grasso, poi risultata eletta con uno scarto di appena 2 voti in più rispetto agli avversari.