Vittima di un tragico incidente stradale | questo pomeriggio i funerali di Pierluigi Bruni presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Ceccano

Oggi, presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Ceccano, si terranno i funerali di Pierluigi Bruni, vittima di un tragico incidente stradale. La comunità piange la perdita di un giovane di 35 anni, scomparso in un drammatico schianto vicino a Latina. Un momento di grande dolore che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e testimonianze su questa tragedia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un drammatico incidente ha segnato la fine della giovane vita di Pierluigi Bruni, un uomo di 35 anni residente a Ceccano. La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato scorsi, quando la sua Fiat Stelvio è andata a impattare violentemente contro una rotatoria a Borgo Piave, nelle immediate vicinanze di Latina. L’impatto ha provocato una terribile carambola che non ha lasciato scampo al giovane automobilista. L’incidente e il soccorso dei sanitari. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, per Pierluigi non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno fatto il possibile per salvarlo, ma purtroppo, le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com