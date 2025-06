Vito Leccese ai fornelli | il sindaco di Bari protagonista alla gara culinaria dei primi cittadini a Bisceglie

Vito Leccese, sindaco di Bari, si prepara a conquistare i palati alla decima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, l’evento gastronomico più atteso d’Italia. Niente fascia tricolore né discorsi istituzionali: lunedì 23 giugno alle 20.30, il grembiule sarà il vero simbolo di questa sfida culinaria tra primi cittadini. Tra humor e passione per la buona cucina, i sindaci dimostreranno che spesso, le migliori ricette nascono dal cuore. La sfida è aperta!

Non serviranno fascia tricolore né discorsi istituzionali: lunedì 23 giugno, alle ore 20.30, sarà il grembiule da cucina il simbolo dei sindaci d’Italia.. Tra i protagonisti più attesi della decima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, il più originale evento gastronomico del Paese in programma al. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Vito Leccese ai fornelli: il sindaco di Bari protagonista alla gara culinaria dei primi cittadini a Bisceglie

In questa notizia si parla di: fornelli - vito - leccese - sindaco

Dieci sindaci da tutto il Paese, affiancati anche da chef stellati, si sfidano a colpi di creatività e sapori autentici. Svelati i primi cinque nomi: il sindaco della città metropolitana di Bari, Vito Leccese, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, il sindaco di Vieste e Vai su Facebook

TORNA NOBILETTI AI “SINDACI, AI FORNELLI!”, LA SFIDA CULINARIA PIÙ ORIGINALE D’ITALIA. CELEBRA LA SUA DECIMA EDIZIONE APPUNTAMENTO IL 23 GIUGNO A BISCEGLIE; Il sindaco Leccese ai fornelli: mani in pasta con la scrittrice Gabriella Genisi; Prima sfida ai fornelli per Vito Leccese: il neo sindaco di Bari in gara con 'Pasta, mare e monti con lacrime di ciliegia ferrovia'.

Sindaci ai fornelli: ecco gli invitati. C'è anche Vito Leccese - Aspettando la proclamazione ufficiale a sindaco di Bari, Vito Leccese lunedì, 8 luglio, sarà a Bisceglie per partecipare alla nona edizione di “Sindaci, ai fornelli! Lo riporta quotidianodipuglia.it

Il sindaco Leccese ai fornelli: mani in pasta con la scrittrice Gabriella Genisi - Il sindaco di Bari Vito Leccese è stato il protagonista di un divertente showcooking a Gioia Del Colle, organizzato nel corso della presentazione di "Una questione di soldi ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it