Visite senologiche gratuite per il Vittoria for Women Tour allo Stadio del Mare

Se desideri prenderti cura della tua salute in modo semplice e gratuito, non perdere l'occasione di partecipare alle visite senologiche gratuite proposte durante il Vittoria for Women Tour allo Stadio del Mare di Pescara. Due giorni dedicati alla prevenzione, allo sport e alla sensibilizzazione contro il tumore al seno: un gesto di attenzione che può fare la differenza. Ti aspettiamo per un weekend all'insegna del benessere e del sorriso!

“Parte da Pescara la terza edizione del Vittoria for Women Tour, il torneo italiano di beach rugby promosso dalla Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Lilt – Lega italiana lotta contro i tumori – e la Federazione italiana rugby. Per due giorni, sabato 21 e domenica 22 giugno lo Stadio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Visite senologiche gratuite per il Vittoria for Women Tour allo Stadio del Mare

In questa notizia si parla di: vittoria - women - tour - stadio

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Women | Vittoria dell'Italia contro il Galles grazie alle reti di Girelli e Cantore ? Ecco com'è andata Vai su X

Il Frosinone Calcio Femminile si congratula con L'ASD Spezia Women, Venezia Fc Femminile e Trastevere Calcio Femminile per la vittoria dei rispettivi gironi di Serie C e la meritata promozione in Serie B! Vai su Facebook

Visite senologiche gratuite per il Vittoria for Women Tour allo Stadio del Mare; Vittoria for Women Tour 2025: prevenzione e sport sulle spiagge italiane; Presentate le Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series 2024.

Visite senologiche gratuite per il Vittoria for Women Tour allo Stadio del Mare - Per due giorni, sabato 21 e domenica 22 giugno lo Stadio del Mare di Pescara, sulla riviera nord, ospiterà il grande villaggio dello sport, della musica, dell’intrattenimento, ma soprattutto della pre ... Si legge su ilpescara.it

Vittoria for Women Tour 2025: prevenzione e sport sulle spiagge italiane - Tutte le tappe del Vittoria for Women Tour 2025, sulle spiagge italiane rugby e salute vanno a braccetto con visite gratuite per la prevenzione delle donne. Secondo gazzetta.it