Visite notturne al Castello Malaspina dal Verme | storia e musica tra le mura di Bobbio

Scopri le meraviglie del Castello Malaspina dal Verme di Bobbio in un’atmosfera unica e suggestiva! L’IAT di Bobbio, insieme a Target Turismo e il Comune, ti invita a tre serate di visite notturne indimenticabili, arricchite dalle note affascinanti del Syntagma Musicum Consort. Un’esperienza tra storia, musica e mistero che ti farà riscoprire le mura antiche sotto una luce nuova: non perderla!

Lo Iat di Bobbio, attualmente gestito da Target Turismo in collaborazione con il Comune di Bobbio, organizza tre speciali visite guidate in notturna del Castello Malaspina dal Verme di Bobbio con intermezzi musicali a cura del gruppo storico Syntagma Musicum Consort. Le serate sono previste per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it