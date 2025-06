Visita sul Cormor e ai castellieri la passeggiata storico-naturalistica di a Pozzuolo

Immergiti nella bellezza di Pozzuolo del Friuli con la suggestiva passeggiata storico-naturalistica organizzata dall'associazione culturale Il Ciduli. Dopo l'annullamento di maggio, questa esperienza torna per svelare i segreti del torrente Cormor e dei castellieri, tra storia e natura. Un'occasione unica per riscoprire il patrimonio locale in compagnia di appassionati come Marco. Non perdere questa occasione: ti aspettiamo sabato 21 giugno alle 9 da Piazza Julia!

