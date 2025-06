Visia Lab pone la prima pietra della nuova sede E annuncia nuove assunzioni

Visia Lab dà il via a una nuova era: venerdì 20 giugno 2025, con la posa della prima pietra della sua nuova sede, l’azienda toscana celebra un traguardo importante e annuncia nuove assunzioni. Questa tappa segna non solo un investimento nel futuro, ma anche l’impegno di Visia Lab nel rafforzare la propria leadership nella diagnostica in vitro e nell’espansione globale. Un passo deciso verso un domani ancora più innovativo e di successo.

Venerdì 20 giugno 2025 segnerà un momento fondamentale nella storia di Visia Lab, azienda tecnologica toscana nata cinque anna fa, leader nella diagnostica in vitro e con una forte vocazione all’internazionalizzazione. Alle ore 11, presso il cantiere di via Concetto Marchesi a San Giovanni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Visia Lab pone la prima pietra della nuova sede. E annuncia nuove assunzioni

In questa notizia si parla di: visia - pone - prima - pietra

Visia Lab pone la prima pietra della nuova sede. E annuncia nuove assunzioni.

Un tempio per gli ultrahindu, Modi pone la prima pietra - sotto lo sguardo di esponenti del Bjp e dell’ultrainduismo politico riuniti ad Ayodhya per una «cerimonia simbolica» di deposizione della prima pietra del tempio di Ram. Da ilmanifesto.it

Prima pietra per nuovo monastero Norcia - legame tra la città e i suoi monaci e pone questo territorio al centro dell'Europa ... ansa.it scrive