Tra entusiasmo e orgoglio, Bologna celebra il 17° scudetto della Virtus, un traguardo storico carico di emozioni. La festa, tra cori e applausi, si intreccia con la sfida personale di Polonara, pronto ad affrontare una malattia con coraggio e determinazione. In questa giornata di gioia, si rinnova il legame tra squadra e tifosi, simbolo di resilienza e speranza. La vittoria di ieri si trasforma in un messaggio di forza per il futuro.

Bologna, 18 giugno 2025 – La Virtus Bologna festeggia il 17esimo scudetto nel giardino della sua casa in via dell’Arcoveggio. I giocatori e lo staff salgono uno alla volta sul pullman scoperto della squadra, ‘scortati’ dai cori di centinaia di tifosi. Sulle note di ‘We are the Champions’ dei Queen, capitan Marco Belinelli alza al cielo il trofeo: "Finalmente l'abbiamo riportata a Bologna". BOLOGNA FESTEGGIAMENTI VIRTUS SCUDETTI A precedere il capitano è l'invito di Nicola Akele: "Rifacciamolo anche il prossimo anno", urla dal pullman. Tra Cordinier e Taylor che si cimentano con l’italiano, arriva il lancio dei cori di Toko Shengelia, l’mvp della squadra: "Grazie per il vostro amore incondizionato, finalmente vi abbiamo dato ciò che vi meritate: siamo noi i campioni dell’Italia”, afferma Toko. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, la grande festa e la sfida di Polonara: “Pronto ad affrontare questa malattia”

