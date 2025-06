Virtus La Fiorita e Tre Fiori | l' estate europea dei club sammarinesi

L’estate europea dei club sammarinesi si svela come un vivace mosaico di sfide e opportunità, con Virtus La Fiorita e Tre Fiori protagonisti sui palcoscenici continentali. Dall’orizzonte balcanico con Bosnia-Erzegovina, Armenia e Macedonia del Nord, all’attesa per il debutto in Champions League, questa stagione promette emozioni e battaglie epiche. E la Virtus, con lo scudetto sul petto, si prepara a scrivere nuove pagine di storia...

Bosnia-Erzegovina, Armenia e Macedonia del Nord. È la geografia, perlomeno quella iniziale, dell'estate dei club sammarinesi impegnati nelle Coppe Europee. Estate che sarà tenuta a battesimo dalla Virtus che porta lo scudetto sul petto ed è attesa dal primo turno delle qualificazioni di Champions League. Dall'urna di Nyon, ieri pomeriggio, è uscita la pallina dell' Hsk Zrinjski Mostar, vincitrice del campionato bosniaco e vecchia conoscenza del Tre Penne. I neroverdi del Castello di Acquaviva ospiteranno la gara di andata, al San Marino Stadium, martedì 8 luglio, per poi volare in Bosnia la settimana successiva.

