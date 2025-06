Virtus campione | dedica speciale ad Achille Polonara

Virtus Campione celebra Achille Polonara, un'icona che, anche a distanza, ha condiviso ogni emozione della vittoria. La sua presenza, seppur virtuale, ha rafforzato il legame tra squadra e pubblico, rendendo questo trionfo ancora più speciale. Bandiera di determinazione e talento, Polonara resta nel cuore di tutti, simbolo di una vittoria costruita con passione e dedizione. Un ricordo indimenticabile che testimonia come il vero spirito di squadra superi ogni ostacolo.

Una vittoria che ha tanti volti, quelli dei protagonisti in campo, ma una sola grande dedica, quella per Achille Polonara. Non è potuto esserlo fisicamente, ma lo è stato dal fischio finale alla festa della squadra sul parquet del PalaLeonessa. Il responsabile della comunicazione, Jacopo Cavalli, lo ha infatti videochiamato tenendolo in collegamento e facendogli vivere tutti gli attimi finali, la premiazione e i festeggiamenti. Bandiera georgiana sulle spalle l'mvp delle finale è stato lui, Toko Shengelia. "Amo questi colori questa maglia, sono orgoglio dei miei tifosi, della società e della squadra.