Virtus Bologna vince il 17° scudetto | festa in Piazza Nettuno per i tifosi

Virtus Bologna conquista il suo 17° scudetto, un traguardo memorabile che inonda Piazza Nettuno di gioia e colore. Mentre la vittoria si consacra sul parquet del PalaLeonessa, i tifosi bolognesi invadono le strade, pronti a celebrare il trionfo della loro squadra. La passione e l’entusiasmo si diffondono come un’ondata di energia positiva, unendo generazioni in un unico grande abbraccio. La festa è iniziata: Bologna non si ferma qui!

BOLOGNA Piazza Nettuno si tinge di bianconero. Al suono della sirena del 4° quarto, che decreta la fine della partita tra la Virtus e la Germani Brescia, inizia la festa di giocatori, tifosi e staff sul parquet del PalaLeonessa: la Vu Nera vince il suo 17° scudetto dopo una gara-3 senza storia (96-74) e già prima della fine iniziano a arrivare in piazza i primi tifosi virtussini. Migliaia di tifosi si riversano quindi in piazza Nettuno e su via Rizzoli per celebrare il Tricolore con fumogeni e cori. Tutto questo mentre in piazza Maggiore c’è il cinema sotto le stelle. Una celebrazione che si inserisce in un periodo glorioso per lo sport bolognese, dove ormai l’asticella è sempre più alta anche per quanto riguarda i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus Bologna vince il 17° scudetto: festa in Piazza Nettuno per i tifosi

