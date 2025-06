Virtus Bologna conquista il 17° scudetto | Shengelia e Polonara protagonisti

Con una prestazione di squadra di grande livello, Virtus Bologna si aggiudica il suo 17.176° scudetto, consolidando la propria leggenda nel basket italiano. Shengelia e Polonara sono stati protagonisti indiscussi di questa straordinaria vittoria contro Brescia, dimostrando ancora una volta perché la Virtus è sinonimo di eccellenza. Un trionfo che conferma la grandeur di una squadra che fa sognare i propri tifosi: il futuro è tutto da scrivere.

Brescia 74 Virtus Bologna 96 GERMANI: Nikola Ivanovic 11, Della Valle 5, Dowe 4, Rivers 11, Bilan 17, Burnell 24, Cournooh 2, Mobio, Ndour ne, Ferrero ne, Tonelli ne, Pollini ne. All. Poeta. SEGAFREDO BOLOGNA: Taylor 19, Hackett 6, Cordinier 5, Shengelia 31, Zizic 6, Diouf 11, Akele 5, Pajola 2, Morgan 11, Belinelli, Accorsi. All. Dusko Ivanovic. Arbitri: Lanzarini, Bongiorni, Gonella. Note: parziali 15-28; 28-50; 51-76. Tiri da due: Brescia 1834; Virtus 2239. Tiri da tre: 922; 1326. Tiri liberi: 1116; 1316. Rimbalzi: 20; 38.

