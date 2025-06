Virtus Bologna campione la dedica a Polonara | Achi ti amiamo E’ il tuo scudetto

Una notte di pura emozione, simbolo di un successo condiviso e di un legame indissolubile. La Virtus Bologna, campione, dedica il tricolore a Achille Polonara, assente ma presente con il cuore. Attraverso una videochiamata, il team lo ha fatto sentire parte della festa, sottolineando come l’amore e la passione siano il vero segreto di questa vittoria. Perché il basket unisce e supera ogni distanza.

Brescia, 18 giugno 2025 – Una vittoria che ha tanti volti, quelli dei protagonisti in campo, ma una sola grande dedica, quella per Achille Polonara. Non è potuta esserlo fisicamente, ma lo è stato dal fischio finale alla festa della squadra sul parquet del PalaLeonessa. Il responsabile della comunicazione, Jacopo Cavalli, lo ha infatti videochiamato tenendolo in collegamento e facendogli vivere tutti gli attimi finali, la premiazione e i festeggiamenti. Bandiera georgiana sulle spalle l’mvp delle finale è stato lui, Toko Shengelia. "Amo questi colori questa maglia, sono orgoglio dei miei tifosi, della società e della squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus Bologna campione, la dedica a Polonara: “Achi ti amiamo. E’ il tuo scudetto”

Polonara, la leucemia e la commovente dedica della moglie: “Ho bisogno di te per tutta la vita” - In un momento di grande sfida, Achille Polonara e la sua amata Erika Bufano ci ricordano il potere dell’amore e della speranza.

