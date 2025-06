Violinista iraniano Amir Mazrouei suona per le strade di Teheran per coprire rumori bombardamenti Idf - VIDEO

In un gesto di coraggio e speranza, il violinista iraniano Amir Mazrouei si esibisce per le strade di Teheran, tentando di coprire i rumori dei bombardamenti israeliani. La sua musica diventa un inno di resistenza davanti alla sofferenza e alla paura che attraversano la città . Un atto che dimostra come l’arte possa essere una potente forma di protesta e di solidarietà nei momenti più difficili.

Mazrouei è sceso nelle strade della Capitale accompagnato del suo violino, con lo scopo di coprire il rumore delle esplosioni e delle bombe israeliane in lontananza Il violinista iraniano Amir Mazrouei suona per le strade di Teheran per coprire rumori bombardamenti dell'Idf. Quanto fatto dal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Violinista iraniano Amir Mazrouei suona per le strade di Teheran per coprire rumori bombardamenti Idf - VIDEO

In questa notizia si parla di: mazrouei - strade - coprire - violinista

Iran, il violinista Amir Mazrouei è sceso in strada suonando il suo strumento nel tentativo di coprire il rumore delle esplosioni e delle bombe israeliane in lontananza. Immagini strazianti. Vai su Facebook

Scende in strada a Teheran e suona il violino per coprire il frastuono delle bombe; Violinista iraniano Amir Mazrouei suona per le strade di Teheran per coprire rumori bombardamenti Idf - VIDEO.