Violenze sui bimbi dell’asilo nido di Milano | il giudice respinge il patteggiamento chiesto dalla maestra

Un caso che scuote Milano: la maestra dell’asilo nido, accusata di aver maltrattato almeno dieci piccoli tra i 6 mesi e un anno, affronta ora il giudice. Dopo il rifiuto del patteggiamento, il processo si apre con nuovi risvolti, portando alla luce una triste realtà di violenze sui più vulnerabili. La vicenda solleva domande urgenti sulla tutela dei bambini e sulla responsabilità delle istituzioni.

Milano, 18 giugno 2025 – Ha provato a patteggiare in abbreviato una pena di 3 anni, ma il giudice l'ha ritenuta troppo bassa in relazione ai fatti contestati e ha disposto il rinvio a giudizio per la maestra-educatrice di 45 anni, che lavorava da quasi 16 in un asilo nido comunale a Milano, arrestata il 12 aprile 2024 per maltrattamenti aggravati, dal 2022 in avanti, ai danni di almeno dieci bimbi di pochi mesi o di meno di un anno o poco più. Asilo degli orrori, botte e violenze ai bimbi: la maestra denunciata dalle colleghe e incastrata dalle cimici È emerso dall'udienza di oggi davanti al gip Domenico Santoro, dopo che nei mesi scorsi la pm Rosaria Stagnaro, nell'inchiesta della Polizia locale coordinata anche dall'aggiunta Letizia Mannella, aveva chiesto e ottenuto il processo con rito immediato e l’imputata aveva scelto il patteggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it