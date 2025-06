Violenze sui bimbi al nido il giudice respinge il patteggiamento chiesto dalla maestra | Troppo pochi tre anni

Una vicenda scioccante scuote Milano: la maestra di 45 anni, accusata di gravissimi maltrattamenti su bambini in un asilo nido comunale, vede respinto il patteggiamento richiesto. Il giudice ha ritenuto che tre anni di pena siano troppo pochi per i fatti contestati, e ora il processo procede con il rinvio a giudizio. La straziante violenza sui più piccoli mette in luce l’importanza di tutele e controlli più rigidi nel settore dell’educazione infantile.

Milano, 18 giugno 2025 – Ha provato a patteggiare in abbreviato una pena di 3 anni, ma il giudice l'ha ritenuta troppo bassa in relazione ai fatti contestati e ha disposto il rinvio a giudizio per la maestra-educatrice di 45 anni, che lavorava da quasi 16 in un asilo nido comunale a Milano, arrestata il 12 aprile 2024 per maltrattamenti aggravati, dal 2022 in avanti, ai danni di almeno dieci bimbi di pochi mesi o di meno di un anno o poco più. Asilo degli orrori, botte e violenze ai bimbi: la maestra denunciata dalle colleghe e incastrata dalle cimici È emerso dall'udienza di oggi davanti al gip Domenico Santoro, dopo che nei mesi scorsi la pm Rosaria Stagnaro, nell'inchiesta della Polizia locale coordinata anche dall'aggiunta Letizia Mannella, aveva chiesto e ottenuto il processo con rito immediato e l’imputata aveva scelto il patteggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenze sui bimbi al nido, il giudice respinge il patteggiamento chiesto dalla maestra: “Troppo pochi tre anni”

