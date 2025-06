Violenze e pestaggi al Cpr di Gradisca I medici | Quei centri sono patogeni vengano chiusi

Le immagini sconvolgenti provenienti dal CPR di Gradisca rivelano una realtà drammatica: violenze e pestaggi che non devono più essere tollerati. I medici e le testimonianze denuncianti si moltiplicano, chiedendo a gran voce la chiusura di centri ormai diventati patogeni per i diritti umani. È ora di agire, perché nessuno dovrebbe subire simili soprusi in nome della sicurezza. La nostra attenzione e il nostro impegno sono più necessari che mai.

Un video arrivato alla Rete No Cpr mostra un uomo prima inseguito e strattonato dagli agenti, poi riverso in una pozza di sangue. “Riceviamo segnalazioni continue”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Violenze e pestaggi al Cpr di Gradisca. I medici: “Quei centri sono patogeni, vengano chiusi”

