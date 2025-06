Violenze contro la madre il fratello minorenne e la ex ragazza | denunciato a Como giovane di 23 anni

Un episodio inquietante scuote la periferia di Como: un giovane di 23 anni è stato denunciato per violenze contro la madre, il fratellino minorenne e la sua ex ragazza. La scena di violenza ha portato all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, dopo una segnalazione di una furiosa lite. La comunità si interroga su come prevenire simili tragedie e garantire un ambiente sicuro per tutti.

Un nuovo episodio di violenza domestica ha scosso la periferia sud di Como, dove un giovane di 23 anni di origini tunisine è stato denunciato per aver aggredito la madre e picchiato il fratello quindicenne che era intervenuto in sua difesa. L’intervento della polizia è scattato martedì mattina dopo una segnalazione del 118 per una “furiosa lite” tra due giovani in un’abitazione della prima periferia comasca. Gli agenti della volante, giunti sul posto, si sono trovati davanti a una situazione già nota: il ventitreenne, che frequenta saltuariamente la casa di famiglia, aveva inizialmente aggredito verbalmente la madre per motivi futili, scatenando poi la reazione del fratello minore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenze contro la madre, il fratello minorenne e la ex ragazza: denunciato a Como giovane di 23 anni

In questa notizia si parla di: madre - fratello - denunciato - como

Positano, 32enne arrestato per aggressione a madre e fratello: aveva un coltello da cucina - A Positano, un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aver aggredito la madre e il fratello, minacciandoli con un coltello da cucina.

Como, perseverava nel maltrattare la propria madre e picchia anche il fratello minore, denunciato dalla Polizia di Stato di Como. - Questura di Como | Polizia di Stato; Violenze contro la madre, il fratello minorenne e la ex ragazza: denunciato a Como giovane di 23 anni; Ha difeso la mamma dalla furia del fratello: 15enne ferito in casa a Como.

Violenze contro la madre, il fratello minorenne e la ex ragazza: denunciato a Como giovane di 23 anni - Il ventitreenne, di origine tunisina, è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ... Segnala ilgiorno.it

Como: maltratta la madre e picchia il fratello minore, denunciato dalla Polizia - La Polizia di Stato di Como, ha denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, un 23enne di origini ... valtellinanews.it scrive