Violenza sulle donne | dalla Regione Campania piano su educazione affettiva prevenzione e comunicazione

In un’epoca in cui il rispetto e la consapevolezza devono essere al centro della nostra società, la Campania si impegna concretamente contro la violenza sulle donne. Con un piano dedicato a educazione affettiva, prevenzione e comunicazione, si apre una strada di speranza e cambiamento. Tre azioni fondamentali, tra cui una campagna istituzionale e una proposta di legge innovativa, segnano un passo deciso verso un futuro più sicuro e rispettoso per tutte.

Una campagna istituzionale di informazione, un tavolo di confronto permanente e una nuova proposta di legge sull’educazione sentimentale nelle scuole: sono le tre azioni indicate dalla Commissione Politiche sociali del Consiglio regionale della Campania per rafforzare il contrasto alla violenza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Violenza sulle donne: dalla Regione Campania piano su educazione affettiva, prevenzione e comunicazione

